В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-16T14:55:46+03:00

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Владимир Зеленский займет пост президента Украины в очень непростой для нее экономический период, однако он сможет принести пользу народу и "навести порядок" в стране. Такое мнение озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя назначение даты инаугурации политика.

Сайт kp.ru писал о том, что Верховная Рада решила провести церемония вступления Зеленского в должность главы государства уже на следующей неделе - 20 мая. В штабе кандидата хотели выбрать другую дату, но и этот день пришелся им "по вкусу".

"20 мая 73% граждан Украины, которые голосовали за Зеленского, наконец-то получат настоящего действующего проукраинского президента. Исходя из этого Владимир Зеленский начнёт формировать свою команду, и, я думаю, многие его обещания будут исполнены", — цитирует телеканал RT депутата.

По мнению Водолацкого, сейчас на Украину, "как коршуны", слетаются разные советчики, которые думают, что бывшим квнщиком легко манипулировать, однако сам член Госдумы уверяет - они ошибаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU