Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-16T15:00:20+03:00

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Людям, страдающим весной от сезонной аллергии, предложили тщательнее следить за личной гигиеной и отказаться от сушки белья а балконе. Более того, врачи назвали и более радикальный способ борьбы с недугом — на некоторое время уехать в другой регион.

«Аллергикам после возвращения с улицы полезно сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пух и пыльца», - цитирует врача Елену Бобрикову сайт argumenti.ru.

Кроме того, специалист отметила, что май и июнь являются самыми опасными для аллергиков месяцами. Именно в это период по всему региону начинается цветение многочисленных растений. Чтобы избежать обострения аллергии, Бобрикова посоветовала аллергикам перебраться в регион, где у растений уже завершился период цветения, или же где растения, вызывающие раздражение, не растут вовсе, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU