2019-05-16T15:00:20+03:00
Наука

Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе

В период цветения пыльца оседает на ткани
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Аллергикам дали советы, как справиться с недугомАллергикам дали советы, как справиться с недугомФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Людям, страдающим весной от сезонной аллергии, предложили тщательнее следить за личной гигиеной и отказаться от сушки белья а балконе. Более того, врачи назвали и более радикальный способ борьбы с недугом — на некоторое время уехать в другой регион.

«Аллергикам после возвращения с улицы полезно сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пух и пыльца», - цитирует врача Елену Бобрикову сайт argumenti.ru.

Кроме того, специалист отметила, что май и июнь являются самыми опасными для аллергиков месяцами. Именно в это период по всему региону начинается цветение многочисленных растений. Чтобы избежать обострения аллергии, Бобрикова посоветовала аллергикам перебраться в регион, где у растений уже завершился период цветения, или же где растения, вызывающие раздражение, не растут вовсе, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram