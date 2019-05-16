2019-05-16T15:56:45+03:00
В мире

Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод

Инцидент произошел в Германии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопроводНедовольные "Северным потоком-2" забрались в газопроводФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 мая в немецком городе Врангельсбург экологические активисты пробрались на строительную площадку "Северного потока-2" и залезли в трубу диаметром полтора метра. Сколько точно людей находятся в трубопроводе полиция пока не выяснила, но следователи предполагают, что их там около пяти человек. Рабочие уже удалили сварку, чтобы допустить к ним кислород. Также предполагается, что несколько активистов находятся непосредственно на территории стройки и могут связаться с находящимися в трубе по телефону.

Целью активистов была остановка строительства "Северного потока-2". По их мнению, разработка природного газа наносит сильный вред окружающей среде, пишет издание Focus.

Напомним, "Северный поток- 2" - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год. Он призван обеспечить бесперебойную поставку газа из России в Европу. Газопровод пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, Польши, Белоруссии и других стран. Его строительство планируется завершить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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