2019-05-16T17:37:47+03:00
В мире

Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо

Об этом «КП» рассказал депутат Национальной ассамблеи Ивлев Сильва
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Ивлев Сильва.Ивлев Сильва.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как сообщил «Комсомолке» депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Ивлев Сильва, даже случае победы оппозиции Каракас продолжит курс на партнёрские отношения с Москвой:

— Да, Россия, Китай и Турция — это государства, которые больше всего вложили в нашу страну; и мы, как оппозиция, хотим восстановить нашу родину, хотим, чтобы партнерские отношения с ними сохранялись, — сказал нам господин Сильва (который наряду со значительной частью парламента находится в оппозиции действующему правительству).

Напомним, в Боливарианской Республике с января продолжаются массовые протесты. Законному лидеру Николасу Мадуро противостоит самопровозглашённый «президент» Хуан Гуайдо, немедленно признанный в таковом качестве Брюсселем и Вашингтоном. В свою очередь, Россия, КНР, Турция и ряд других «незападных» игроков поддерживают Мадуро, в том числе потому, что имеют в богатой нефтью стране экономические интересы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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