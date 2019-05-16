В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

16 Май 18:44 2019-05-16T20:15:42+03:00

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Сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект о распространении требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и введении обязательной возрастной классификации и маркировки такого вида информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по законодательству Людмила Бокова.

По словам Боковой, документ подготовлен «в связи со случаями совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые». «Принятие законопроекта позволит усилить меры защиты детей от опасного контента и обеспечить более высокий уровень их информационной безопасности», - подчеркнула она.

Кроме Боковой в авторах законопроекта значатся зампредседателя комитета Совфеда по законодательству Александр Башкин и Елена Мизулина.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как прокуратура Нижегородской области провела проверку одного из популярных концертных залов в Нижнем Новгороде на предмет соблюдения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В результате проверки были отменены концерты пяти исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU