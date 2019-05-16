2019-05-16T19:10:25+03:00
Экономика

Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз

Компенсация будет достигать 10 миллионов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 разСтраховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
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Агенство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с Центральным банком предложили выплачивать повышенные компенсации отдельным категориям граждан, в случае крушения их банка. Об этом рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

- Банком России с участием Агентства подготовлен законопроект, предусматривающий право граждан на возмещение по вкладам в повышенном размере, например до 10 млн руб., при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств, - приводит его слова РИА Новости.

Речь идет о тех ситуациях, когда у вкладчика остается большой остаток на счете, например, в случае получения им наследства или продажи квартиры. Так, ему будет возвращаться вся утраченная сумма, если она не превышает 10 миллионов рублей.

Сейчас максимальная компенсация достигает всего 1,4 миллиона. Если же в обанкротившемся банке лежит большая сумма, то вкладчики могут её получить только в порядке общей очереди при удовлетворении требований кредиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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