Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов

16 Май 19:13 2019-05-16T19:13:54+03:00

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Сегодня в Сочи прошел медиафорум Общероссийского народного фронта. Один из его участников, врач Леонид Рошаль, пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на нехватку квалифицированных медиков в небольших городах и селах. В ответ на это российский лидер предложил возродить старую систему распределения выпускников, которая поможет решить кадровый вопрос. Однако отмечается, что такая система коснется только выпускников медвузов, учащихся на бюджетной основе.

Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о распределении выпускников с Минздравом и Правительством, так как вернуть эту систему будет непросто. Во первых, выпускники обычно не хотят добровольно переезжать в другой город. Во вторых, потребуются большие ресурсы для их обеспечения. В частности, руководителям регионов нужно будет предоставить выпускникам жилье.

Надо сказать, что подобная программа под названием "Сельский врач" уже существует, но на добровольной основе. Она предполагает выплату в миллион рублей каждому молодому врачу, переехавшему из города на работу в село.

На форуме также обсуждались и другие важные вопросы. В частности, проблема вывоза мусора из Московского региона и строительство храма в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU