2019-05-16T19:51:46+03:00
Политика

Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы

Российский лидер также отметил, что такой важный вопрос должен решаться открыто
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из МосквыПутин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из МосквыФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области с руководством региона и мэром Москвы, Сергеем Собяниным.

При этом президент РФ подчеркнул, что такой важный вопрос должен решаться открыто, а не келейно.

- Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем, - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что не понимает, почему строительство было решено начать в близости от населенного пункта. Мусорный полигон в районе станции Шиес начали строить летом. Местные жители и экологические активисты протестуют против сооружения полигона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе стало известно о том, что самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу. В марте персонал комплекса в Нижнегородской области начал трудится в две смены.

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Мусорный полигон в Химках продолжает работать, несмотря на запрет.Олег ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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