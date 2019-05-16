Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области с руководством региона и мэром Москвы, Сергеем Собяниным.
При этом президент РФ подчеркнул, что такой важный вопрос должен решаться открыто, а не келейно.
- Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем, - подчеркнул Путин.
Он также отметил, что не понимает, почему строительство было решено начать в близости от населенного пункта. Мусорный полигон в районе станции Шиес начали строить летом. Местные жители и экологические активисты протестуют против сооружения полигона.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе стало известно о том, что самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу. В марте персонал комплекса в Нижнегородской области начал трудится в две смены.
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ИСТОЧНИК KP.RU