16 Май 19:32 2019-05-16T19:51:46+03:00

Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы Фото: REUTERS

Российский лидер также отметил, что такой важный вопрос должен решаться открыто

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области с руководством региона и мэром Москвы, Сергеем Собяниным.

При этом президент РФ подчеркнул, что такой важный вопрос должен решаться открыто, а не келейно.

- Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем, - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что не понимает, почему строительство было решено начать в близости от населенного пункта. Мусорный полигон в районе станции Шиес начали строить летом. Местные жители и экологические активисты протестуют против сооружения полигона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе стало известно о том, что самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу. В марте персонал комплекса в Нижнегородской области начал трудится в две смены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин — о противостоянии в Екатеринбурге: Есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству

Медиа-форум ОНФ ждал Владимира Путина в Олимпийском парке в весьма неожиданном месте — на арене «Ледяной куб», после Олимпиады отданной керлингистам. В этом году организаторы решили осовременить общение региональных журналистов с президентом и стали показывать сюжеты этих самых журналистов (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/454241" frameborder="0"></iframe> Мусорный полигон в Химках продолжает работать, несмотря на запрет.Олег ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU