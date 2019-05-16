2019-05-16T20:18:44+03:00
Общество

Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку

Президент РФ отметил, что 30 лет жил в доме, в котором не было лифта [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседкуПутин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседкуФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи рассказал, как носил на пятый этаж пожилую соседку.

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж.

Дело в том, что президент РФ 30 лет жил в доме, в котором не было лифта.

Одна из журналисток, выступая на медиафоруме, отметила, что снимала сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны. Дело в том, что они оказались взаперти в своей квартире на семь месяцев. По ее словам, это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, которые должны были заменить лифты в жилом доме.

Владимир Путин назвал подобную ситуацию "безобразием" и рассказал о своей соседке, сообщает "РИА-Новости".

Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было. Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации, - подчеркнул президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на медиафоруме ОНФ в Сочи российский лидер Владимир Путин прокомментировал прогремевшую на всю страну историю со строительством храма в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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