2019-05-16T22:14:12+03:00
Политика

Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян

В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиянМинфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское Министерство финансов в рамках закона Магнитского ввело санкции против спецотряда "Терек" из Чечни и пятерых граждан России.

В списке оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов - командующий "Терека".

Напомним, Руслан Геремеев - бывший командир батальона, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называли заказчиком его убийства. Сергей Коссиев - бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии.

Как ранее сообщали СМИ, Геннадий Карлов работал в Следственном комитете при МВД и имел отношение к "делу Магнитского".

Америка в декабре 2012 года приняла акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США не вводят новые санкции по делу отравления Скрипалей в рамках своей стратегии. Речь идет о некой более крупной кампании в отношении России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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