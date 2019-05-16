Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Американское Министерство финансов в рамках закона Магнитского ввело санкции против спецотряда "Терек" из Чечни и пятерых граждан России.
В списке оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов - командующий "Терека".
Напомним, Руслан Геремеев - бывший командир батальона, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называли заказчиком его убийства. Сергей Коссиев - бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии.
Как ранее сообщали СМИ, Геннадий Карлов работал в Следственном комитете при МВД и имел отношение к "делу Магнитского".
Америка в декабре 2012 года приняла акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США не вводят новые санкции по делу отравления Скрипалей в рамках своей стратегии. Речь идет о некой более крупной кампании в отношении России.
ИСТОЧНИК KP.RU