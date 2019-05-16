2019-05-16T22:38:50+03:00
В мире

Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах

При этом план американского лидера может вызвать несогласие обеих партий в конгрессе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантахТрамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп планирует изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей мигрантов, которые проникли на территорию США без сопровождения родителей.

- В настоящее время 65% нелегальных иммигрантов - это дети без сопровождения или взрослые с детьми", - прокомментировал Трамп. По мнению президента США, необходимо убрать стимулы, которые побуждают взрослых отправлять детей одних через границу в надежде, что они смогут получить убежище и затем легализоваться в стране, сообщает "РИА-Новости".

- План изменит закон с тем, чтобы воссоединить детей с родителями у них дома, - подытожил Дональд Трамп.

При этом, как пишут местные СМИ, план американского лидера может вызвать несогласие обеих партий в конгрессе, перспективы на его принятие неясны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра. До этого глава города заявил о намерении баллотироваться на пост президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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