2019-05-17T02:27:27+03:00
Экономика

Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое

По оценке Банка России, в январе – апреле отток капитала из страны увеличился до $34,7 миллиардов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По оценке Банка России, в январе – апреле отток капитала из страны увеличился до $34,7 миллиардовПо оценке Банка России, в январе – апреле отток капитала из страны увеличился до $34,7 миллиардовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За первые четыре месяца 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос почти вдвое. По оценкам Центрального Банка, отток капитала из страны с января по апрель увеличился до 34,7 миллиардов долларов, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда по итогам первых четырех месяцев этот показатель составил 18,5 миллиарда долларов.

В сообщении на сайте Центробанка отмечается, что рост оттока капитала произошел, в основном, «увеличения чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств».

Кроме того, ЦБ сообщает, что международные резервы России увеличились на 21,7 миллиарда долларов. Это объясняется покупкой валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также поступлением средств от размещения суверенных ценных бумаг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале апреля сообщалось, что международные резервы нашей страны за последнюю неделю марта увеличились на 2,4 миллиарда долларов и составили 489,5 миллиарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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