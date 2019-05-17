Помпео рассказал об общих интересах США и России

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-17T07:06:54+03:00

По словам американского госсекретаря, Вашингтон мог бы сотрудничать с Москвой по КНДР, Афганистану и в борьбе с терроризмом

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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сферы, в которых Соединенные Штаты могут успешно сотрудничать с Россией. В интервью Fox News Radio он заявил, что Москва и Вашингтон, в частности, одинаково заинтересованы в том, чтобы победить терроризм в Афганистане.

«Здесь есть совпадение. Если мы сможем добиться сокращения насилия там, мы могли бы сделать добро для каждой из наших двух стран. Ещё одним примером является Северная Корея», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Что же касается КНДР, по его словам, «у русских тоже есть интерес обеспечить, чтобы бесхозные ядерные материалы не гуляли по всему региону».

«У них общая граница с Северной Кореей. У них (россиян) есть интерес в том, чтобы помочь северокорейской экономике быть успешной, когда произойдет денуклеаризация», - пояснил свою точку зрения Помпео.

Он также рассказал, что когда был директором ЦРУ, США и Россия обменивались разведывательной информацией о террористических угрозах, благодаря чему, по его словам, удалось спасти жизни граждан обеих стран.

«Таким образом, есть три примера областей, где мы не только можем, но и должны тесно работать вместе, - подчеркнул американский дипломат.

Госсекретарь США также сказал, что его переговоры в Сочи, где он встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, были успешными и «очень содержательными».

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ИСТОЧНИК KP.RU