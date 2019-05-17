2019-05-17T08:08:58+03:00
Экономика

В правительстве не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Как отметил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, введение сбора в 20% может привести к повышению цен
Марина ВЕНЦОВА
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В кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинахВ кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинахФото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством промышленности и торговли не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в размере 20 процентов от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.

По словам заместителя главы министерства Михаила Мамонова, такое нововведение является кардинальной мерой. «Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию», - приводит его слова газета «Известия». Кроме того, Мамонов подчеркнул, что введение такого сбора могло бы иметь экономический эффект только при условии применения на всей территории ЕврАзЭС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Ассоциация компаний интернет-торговли предложила обложить поставки из-за рубежа дополнительной пошлиной. Письмо с данной инициативой изначально было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку, позже в Институт Гайдара, Аналитический центр при правительстве и в «Почту России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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