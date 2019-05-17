Росреестр будет проверять дачные участки с помощью беспилотников

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-17T08:28:34+03:00

Официально полеты стартуют с 20 мая, а тестовые были проведены еще 14 мая

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Росреестр будет проверять реальное соответствие дачных участков тому, что заявлено в документах. Сделают это с воздуха. На помощь чиновникам придет современная техника, которая зафиксирует размеры участка, количество строений и другие параметры. Чаще всего выявляют самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению

Дроны запустят в воздух с 20 мая над территорией Подмосковья. Информацию, которую они добудут, сверят с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ведомстве уже устраивали первые тестовые полеты, они прошли 14 мая. Беспилотники исследовали территорию Истринского района, а еще раньше полеты были организованы в Тульской области и Татарстане.

Данный способ получения информации оказался успешным и поэтому его хотят распространить как можно шире.

- До конца года планируется создать в каждом федеральном округе центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Там будет находиться все оборудование и специальное программное обеспечение для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов, — рассказали «Известиям» в Росреестре.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возвращении «дачной амнистии» для построек на садовых участках. До 1 марта 2022 года их можно будет зарегистрировать по прежней, упрощенной, схеме: понадобится техплан на дом и документы на участок.

ИСТОЧНИК KP.RU