Росреестр будет проверять дачные участки с помощью беспилотников
Росреестр будет проверять реальное соответствие дачных участков тому, что заявлено в документах. Сделают это с воздуха. На помощь чиновникам придет современная техника, которая зафиксирует размеры участка, количество строений и другие параметры. Чаще всего выявляют самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению
Дроны запустят в воздух с 20 мая над территорией Подмосковья. Информацию, которую они добудут, сверят с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ведомстве уже устраивали первые тестовые полеты, они прошли 14 мая. Беспилотники исследовали территорию Истринского района, а еще раньше полеты были организованы в Тульской области и Татарстане.
Данный способ получения информации оказался успешным и поэтому его хотят распространить как можно шире.
- До конца года планируется создать в каждом федеральном округе центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Там будет находиться все оборудование и специальное программное обеспечение для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов, — рассказали «Известиям» в Росреестре.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возвращении «дачной амнистии» для построек на садовых участках. До 1 марта 2022 года их можно будет зарегистрировать по прежней, упрощенной, схеме: понадобится техплан на дом и документы на участок.
ИСТОЧНИК KP.RU