Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-17T08:56:39+03:00

Эксперты прогнозируют, что доходы россиян к 2020 году вырастут почти на три процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Доходы россиян в 2020 году вырасту на 2,9 процента. Об этом говорится в прогнозе, который сделали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. В основном благосостояние будет расти за счет увеличения зарплат в частном секторе экономики и повышения пенсий на 1 тысячу рублей ежегодно.

Оценки исследователей оказались более позитивными, чем те, что дает Минэкономразвития. Чиновники прогнозируют рост всего на 1,5 %. А вот относительно показателей 2019 года прогнозы у всех совпали – кошельки россиян пополнятся всего на 1 процент. Данные показатели совсем не высокие, в докризисные годы прогнозы были на уровне 10 процентов, пишет газета «Известия».

Росстат вовсе указывает на то, что реальные располагаемые доходы россиян за период январь-март текущего года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такой вывод специалисты сделали после первого расчета показателя по новой методике оценке денежных доходов.

Ранее Владимир Путин предложил расширить льготы для многодетных семей, удвоить пособие по уходу за детьми-инвалидами и ввести ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода. Минфин оценил данные инициативы примерно в 120 млрд рублей, которые потребуются ежегодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне назвали оптимальный доход для нормальной жизни

Граждане России назвали доход, при котором семья из трех человек сможет "нормально жить". Как говорится в исследовании холдинга "Ромир", средней российской семье необходимо ежемесячно 78 тысяч рублей. Опрос проводился в разных населенных пунктах различных федеральных округов РФ. Каждая четвертая семья (25%) может "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей в месяц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU