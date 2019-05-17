2019-05-17T10:07:37+03:00
Общество

В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара

Им стал экс-сотрудник столичного ресторана «Турандот», который отбывает пятилетнее наказание
Елена АКИМОВА
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В столичном УФСИН провели конкурс поваров, а заодно рассказали, какие проблемы с питанием заключенных есть в настоящее времяВ столичном УФСИН провели конкурс поваров, а заодно рассказали, какие проблемы с питанием заключенных есть в настоящее времяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский УФСИН назвал самого лучшего повара. Выбирали специалиста среди тех, кто реально стоит у плиты и каждый день кормит осужденных. Соревнование прошло в СИЗО №4, на право зваться лучшим претендовало семь мастеров. Все они отбывают наказание в хозяйственных отрядах.

Задание конкурсантам озвучили в самый последний момент, времени продумать блюдо не было. Из картошки, лука, моркови и минтая за 45 минут надо было приготовить ужин. Жюри оценивало не только вкус, но и внешний вид блюда, за работу без перчаток снижали оценки.

В итоге победителем стал повар СИЗО № 3 Николай Баскаков. У участника богатый опыт работы в общепите, он трудился в том числе в столичном ресторане «Турандот», а в 2018 году попался на хранении наркотиков. Второе и третье место распределили между собой Алексей Батов из СИЗО № 7 и Юлия Елкина из СИЗО № 6. Заключенные получили грамоты и могут использовать этот аргумент при просьбах об условно-досрочном освобождении.

После конкурса эксперты рассказали, какие сейчас есть проблемы с питанием заключенных.

-В первую очередь – это отсутствие опыта даже у профессиональных поваров в приготовлении не порционных блюд, а массовых, чтобы хватило на 2,5 тысячи человек. Во-вторых, качество закупаемых продуктов, как правило это недорогие товары. Наиболее популярна у заключенных гречка и рис, гороховый суп и каша, хорошая картошка. А вот капусту есть отказываются. Проблемы есть и с комбинированным питанием, например макароны по флотски. Трудно понять сколько там мяса, к тому же, если мясо нехаляльное или некошерное, то блюдо нельзя есть по религиозным соображениям. Ведь многие заключенные придерживаются своей веры, - рассказала газете «Известия» бывший член ОНК Москвы трех созывов, а ныне ведущий аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова.

Ранее сообщалось, что за три года ФСИН России сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Это произошло благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. В день на одного заключенного тратится 72 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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