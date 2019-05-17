Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-17T10:19:10+03:00

Артист объяснил это тем, что ему не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека

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Актер театра и кино Сергей Пускепалис объяснил, почему он не снимается фильмах в Европе и Соединенных Штатах, несмотря на то, что такие предложения поступают постоянно.

«Да, мне предлагают сниматься на Западе. Довольно часто. Но я не хочу и не буду, - сказал он в интервью «Вечерней Москве». - Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских».

Согласно информации издания, одной из последних ролей Пускепалиса в западном кинематографе стал фильм «Черное море», где российский актер сыграл с британским актером Джудом Лоу. Потом ему еще неоднократно предлагали сняться в разных фильмах, однако он отказывался, несмотря даже на гонорар.

Сергей Пускепалис является организатором международный фестиваля «Герой и время», который будет проходить в Железноводске с 25 мая. Он будет посвящен благородным людям и поступкам, которые совершают наши современники ради других.

ИСТОЧНИК KP.RU