2019-05-17T10:19:10+03:00
Общество

Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе

Артист объяснил это тем, что ему не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис. Фото: Сергей Бобылев/ТАССЗаслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Актер театра и кино Сергей Пускепалис объяснил, почему он не снимается фильмах в Европе и Соединенных Штатах, несмотря на то, что такие предложения поступают постоянно.

«Да, мне предлагают сниматься на Западе. Довольно часто. Но я не хочу и не буду, - сказал он в интервью «Вечерней Москве». - Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских».

Согласно информации издания, одной из последних ролей Пускепалиса в западном кинематографе стал фильм «Черное море», где российский актер сыграл с британским актером Джудом Лоу. Потом ему еще неоднократно предлагали сняться в разных фильмах, однако он отказывался, несмотря даже на гонорар.

Сергей Пускепалис является организатором международный фестиваля «Герой и время», который будет проходить в Железноводске с 25 мая. Он будет посвящен благородным людям и поступкам, которые совершают наши современники ради других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов