2019-05-17T10:27:02+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список

Депутат напомнил, что до сих пор действуют все санкции, которые были введены Штатами против РФ
Елена АКИМОВА
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В Госдуме напомнили, что все санкции, введенные США в отношении РФ, продолжают действоватьВ Госдуме напомнили, что все санкции, введенные США в отношении РФ, продолжают действоватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме оценили решение США внести пятерых россиян в санкционный список. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, что решение Министерства финансов Соединённых Штатов дополнит весь пакет, который действует на протяжении последних лет.

Депутат отметил, что США не планирует ослаблять давление. Все меры продолжают работать.

- Акт Магнитского долго не вспоминали, тем важнее было для тех, кто определяет сейчас внешнеполитический курс Вашингтона, напомнить и про эту линию борьбы с Россией, — сказал RT депутат.

Переговоры, которые прошли накануне между РФ и США в Сочи – это дополнительный повод «напомнить о том, что тема санкций не снята», уверен Новиков.

Сайт kp.ru сообщал, что американское Министерство финансов в рамках закона Магнитского ввело санкции против спецотряда "Терек" из Чечни и пятерых граждан России. В списке оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов - командующий "Терека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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