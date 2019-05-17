Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-17T11:16:22+03:00

Его проводят в последний путь в пятницу на Троекуровском кладбище [видео]

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Вдова Сергея Доренко Юлия Синявина приехала на прощание с журналистом. Женщина одета в черный костюм и темные очки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709337" frameborder="0"></iframe> Вдова Доренко приехала на прощание.Анастасия ВАРДАНЯН

- Все, кому был дорог Сергей Доренко, смогут проводить его в последний путь на Троекуровском кладбище. Из родных первой появилась вдова Сергея Доренко. Людей в прощальный зал пока не пускают. Здесь много коллег и друзей журналиста, все держат в руках цветы, некоторые люди плачут, - передает корреспондент "КП" Анастасия Варданян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709346" frameborder="0"></iframe> Дочери Сергея Доренко на церемонии прощания.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет церемония прощания главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Начало мероприятия запланировано на 11:00. На следующий день, в субботу, 18 мая, на этом же кладбище, как и планировалось ранее, будет кремировано его тело и захоронен прах.

Напомним, известный журналист Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной его смерти, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.

Видеотрансляцию прощания ведет сайт kp.ru

Прощание с Доренко: прямая трансляция.На Троекуровском кладбище прощаются с главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко. После этого тело журналиста будет кремировано

ИСТОЧНИК KP.RU