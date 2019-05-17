Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Вдова Сергея Доренко Юлия Синявина приехала на прощание с журналистом. Женщина одета в черный костюм и темные очки.
Вдова Доренко приехала на прощание.Анастасия ВАРДАНЯН
- Все, кому был дорог Сергей Доренко, смогут проводить его в последний путь на Троекуровском кладбище. Из родных первой появилась вдова Сергея Доренко. Людей в прощальный зал пока не пускают. Здесь много коллег и друзей журналиста, все держат в руках цветы, некоторые люди плачут, - передает корреспондент "КП" Анастасия Варданян.
Дочери Сергея Доренко на церемонии прощания.
Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет церемония прощания главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Начало мероприятия запланировано на 11:00. На следующий день, в субботу, 18 мая, на этом же кладбище, как и планировалось ранее, будет кремировано его тело и захоронен прах.
Напомним, известный журналист Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной его смерти, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.
Видеотрансляцию прощания ведет сайт kp.ru
Прощание с Доренко: прямая трансляция.На Троекуровском кладбище прощаются с главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко. После этого тело журналиста будет кремировано
ИСТОЧНИК KP.RU