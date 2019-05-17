"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-17T11:39:02+03:00

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2 мая Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда и был госпитализирован прямо с тренировки. Ему понадобилось небольшое хирургическое вмешательство, чтобы восстановить кровоток, и четыре дня он находился под пристальным наблюдением врачей. Многие клубы, в том числе и «Реал Мадрид», которому Касильяс посвятил большую часть своей карьеры поддержали испанского голкипера в сетях.

Ни клуб, ни врачи, ни сам игрок не делали каких-либо заявлений по поводу его дальнейшей карьеры. В марте 37-летний Касильяс продлил контракт с «Порту» до 2020 года. Президент клуба Пинту да Кошта сделал официальное заявление:

«Я уверен, что это не последнее соглашение. Он сказал, что ему нравится клуб и город, и он приехал сюда не за деньгами. Хочется верить, что мы еще увидим Касильяса в деле. Поправляйся скорее».

Вратарь выписался из больницы 6 мая, и на днях принял решение все-таки завершить карьеру футболиста. «Порту» планирует приобрести ему на замену Кейлора Наваса, вслед за Касильясом потерявшего свое место в «Реале», а испанцу предложил неигровую должность. Детали переговоров и предстоящего нового контракта «Порту» не раскрывает, но ожидается, что переход на новую должность произойдет в ближайшее время.

Касильяс выступает в составе «Порту» с 2015 года, до этого он был капитаном «Реал Мадрида», а в составе сборной он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU