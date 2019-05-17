2019-05-17T11:42:10+03:00
Политика

В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия

Выполнение данной задачи требует создания необходимого оборудования
Марина ВЕНЦОВА
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В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружияВ России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружияФото: Алексей ИВАШИН
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Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, который входит в "Ростех") Альберт Баков сообщил, что учреждение работает над созданием нового патрона в калибре .338 Lapua Magnum.

"Сейчас, например, мы делаем новый патрон .338 Lapua Magnum [специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами], чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось", - приводит РИА Новости его слова.

По словам Бакова, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, а также создать пороха, капсюли и так далее. "Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", - добавил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал ускорить создание в стране защиты от гиперзвукового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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