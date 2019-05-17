Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-17T12:05:59+03:00

Раньше приложение просто сообщало, что машин поблизости нет

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Уехав на все выходные на дачу или окраину города есть риск не успеть приехать домой к назначенному часу. Таксисты в дальних районах бывают редко предпочитая "дачную глушь" более прибыльному центру. С новой опцией Яндекс.Такси добраться до дома можно быстрее, чуть прибавив в цене.

Раньше приложение сообщало, что машин поблизости нет и клиенту приходилось часами обзванивать диспетчерские, долго ждать возможности уехать. Теперь всё проще. Яндекс.Такси найдёт машину — но не рядом, а в районе подальше. Водителя из другого района придётся подождать чуть дольше и немного доплатить за его длинную дорогу к пассажиру. Зато вы не останетесь без такси и сможете уехать от двери до двери.

Приложение подскажет, если рядом не будет водителей и предложит подождать таксиста с другого района.

Приложение само поймет, что машин поблизости нет и предложит решение проблемы. Рядом со стоимостью заказа появится фиолетовая молния. Это означает, что поездка дороже, чем обычно: из-за повышенного спроса или доплаты водителю за дальнюю дорогу до пассажира.

"Если водитель едет издалека, поездка выйдет дороже: нужно доплатить ему за длинный путь до пассажира. Сколько — зависит от города, расстояния и других деталей. Оплатить заказ, который взял водитель из другого района, можно только безналичным способом" - говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию kp.ru.

Отменить такой заказ можно будет в течение пяти минут. После приложение спишет стоимость поездки с карты, предупредив об этом.

Доехать до дома с дачи стало проще.

Новая система распределения заказов, которая позволяет искать для человека машину в других районах, заработала на всей территории России в последних версиях Яндекс.Такси для iOS и Android.

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ИСТОЧНИК KP.RU