Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-17T12:13:13+03:00

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Ведущие киевские политологи прогнозируют первые шаги Владимира Зеленского в должности президента Украины. Инаугурация состоится 20 мая, после этого Петр Порошенко утратит свой статус.

В первую очередь Владимиру Зеленскому предстоит решить произойдет «перезагрузка» кабмина или нет. У украинцев накопилось много вопросов к работе властей. Не исключено, что нынешний состав Верховной Рады сохранится, что поможет узаконить такие инициативы, как снятие неприкосновенности с депутатов, министров и самого президента, а также «Закон о народовластии» и «Закон об импичменте президенту».

На повестке дня одним из первых встанет вопрос о понижении коммунальных тарифов и снижении цен на природный газ для украинцев. Третий нюанс касается ключевых кадровых назначений на высшие должности. Аналитики прогнозируют, что свои посты потеряют глава МИДа и Минобороны.

Сразу после 20 мая будет решен еще один главный вопрос, кто займет пост главы администрации президента Украины. То есть, по сути, ключевой фигурой будущей украинской политики, во многом определяющей ее направления, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU