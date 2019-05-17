Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
В пятницу, 17 мая, Владимир Путин по телефону пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым. В ходе общения российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения. Лидеры двух стран условились о ближайших контактах.
"В том числе в ходе предстоящего в конце мая в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Касым-Жомарту Токаеву сегодня исполнилось 66 лет. Он возглавил Казахстан в марте этого года. Это произошло после сложения полномочий первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Токаев будет участвовать во внеочередных президентских выборах 9 июня.Его кандидатуру выдвинула правящая партия Нур Отан".
Сайт kp.ru писал о встрече двух президентов в апреле этого года. Тогда Владимир Путин выразил уверенность, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-Султана.
ИСТОЧНИК KP.RU