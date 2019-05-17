Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-17T12:34:03+03:00

Лидеры двух стран уже встречались в Москве. Фото: REUTERS

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В пятницу, 17 мая, Владимир Путин по телефону пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым. В ходе общения российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения. Лидеры двух стран условились о ближайших контактах.

"В том числе в ходе предстоящего в конце мая в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Касым-Жомарту Токаеву сегодня исполнилось 66 лет. Он возглавил Казахстан в марте этого года. Это произошло после сложения полномочий первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Токаев будет участвовать во внеочередных президентских выборах 9 июня.Его кандидатуру выдвинула правящая партия Нур Отан".

Сайт kp.ru писал о встрече двух президентов в апреле этого года. Тогда Владимир Путин выразил уверенность, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-Султана.

ИСТОЧНИК KP.RU