2019-05-17T12:49:41+03:00
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Бывший глава республики погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа 2018 года
Марина ВЕНЦОВА
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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства ЗахарченкоВ ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства ЗахарченкоФото: Александр КОЦ
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Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который погиб в результате взрывы в Донецке 31 августа прошлого года. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил нынешний лидер республики Денис Пушилин.

"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков, - приводит его слова РИА Новости. - Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации".

Кроме того Пушилин добавил, что в ходе расследования была установлена схема перемещения элементов взрывных устройств, а также понимание, как инструктировались исполнители убийства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 31 августа 2018 года недалеко от кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На место ЧП сразу же прибыли многочисленные машины экстренных служб. Как позже стало известно, при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко. Кроме того, ранения получил министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

Донбасс простился с Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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