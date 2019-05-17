2019-05-17T12:48:37+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут

Глава города сообщил, что демонтаж ограждения может привести к обострению ситуации [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр ВысокинскийАлександр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на приостановку строительных работ, забор на месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге убирать не будут, чтобы не накалять ситуацию. Соответствующие заявление сделал мэр города Александр Высокинский в пятницу, 17 мая.

«Забор будет стоять. У нас с вами цель - стабилизировать ситуацию, если мы начнем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма, и мы получим такие же волнения, только с другой стороны», - передает слова главы Екатеринбурга корреспондент «Комсомольской правды»

Напомним, в минувший четверг, 17 мая, было принято решение приостановить храм после предложения президента России Владимира Путина провести опрос среди местных жителей.

Ранее сайт kp.ru рассказал о том, как Александр Высокинский описал процесс проведение опроса по строительству храма в сквере, подчеркнув, что цель «сделать опрос не быстро, а правильно».

Напомним, в минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города.

Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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