Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
Несмотря на приостановку строительных работ, забор на месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге убирать не будут, чтобы не накалять ситуацию. Соответствующие заявление сделал мэр города Александр Высокинский в пятницу, 17 мая.
«Забор будет стоять. У нас с вами цель - стабилизировать ситуацию, если мы начнем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма, и мы получим такие же волнения, только с другой стороны», - передает слова главы Екатеринбурга корреспондент «Комсомольской правды»
Напомним, в минувший четверг, 17 мая, было принято решение приостановить храм после предложения президента России Владимира Путина провести опрос среди местных жителей.
Ранее сайт kp.ru рассказал о том, как Александр Высокинский описал процесс проведение опроса по строительству храма в сквере, подчеркнув, что цель «сделать опрос не быстро, а правильно».
Напомним, в минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города.
Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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