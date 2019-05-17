2019-05-17T13:11:28+03:00
Общество

Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Представитель Кремля прокомментировал предложение российского лидера провести опрос среди местных жителей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Путин не вмешивался в строительство храма в ЕкатеринбургеПесков: Путин не вмешивался в строительство храма в ЕкатеринбургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин не вмешивался в ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге инициативно, и он просто высказал свое мнение, ответив на заданный ему вопрос. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение российского лидера провести опрос среди местных жителей.

«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента, президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано», - сказал он, отметив, что проведение опроса или референдума о строительстве храма является прерогативой местных властей.

Песков подчеркнул, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в связи с ситуацией вокруг строительства храма неверно. Ранее также представитель Кремля также заявлял, что власти города весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, предлагая альтернативные площадки для сквера.

Напомним, в минувший четверг, 17 мая, было принято решение приостановить строительство храма после предложения Путина провести опрос среди местных жителей.

Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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