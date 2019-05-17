В Стамбуле состоятся переговоры Матвиенко и Эрдогана

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-17T14:33:20+03:00

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В пятницу, 17 мая, состоится встреча президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, на которой стороны должны обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Сегодня днем в Стамбуле запланирована встреча Матвиенко с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Как ожидается, стороны затронут целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщили в пресс-службе верхней палаты.

«Сегодня в 14.30 наш президент встретится в Стамбуле с Валентиной Матвиенко», - говорится в сообщении администрации турецкого лидера, с уточнением, что встреча состоятся в историческом особняке Вахдеттин района Ускюдар.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 мая Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили как проблемную ситуацию в Идлибе, так и общую обстановку в Сирии. Стороны также затронули другие международные проблемы, актуальные вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU