2019-05-17T14:33:20+03:00
Политика

В Стамбуле состоятся переговоры Матвиенко и Эрдогана

Президент Турции и спикер Совета Федерации обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 мая, состоится встреча президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, на которой стороны должны обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Сегодня днем в Стамбуле запланирована встреча Матвиенко с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Как ожидается, стороны затронут целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщили в пресс-службе верхней палаты.

«Сегодня в 14.30 наш президент встретится в Стамбуле с Валентиной Матвиенко», - говорится в сообщении администрации турецкого лидера, с уточнением, что встреча состоятся в историческом особняке Вахдеттин района Ускюдар.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 мая Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили как проблемную ситуацию в Идлибе, так и общую обстановку в Сирии. Стороны также затронули другие международные проблемы, актуальные вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку
Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину
Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Ленобласть может стать логистическим центром Северо-Запада
Самолет рейса Киев-Египет вынужденно сел в Одессе из-за угрозы взрыва
Трамп намерен реформировать миграционную систему США
Лавров о выходе Вашингтона из ДРСМД: Москва будет действовать зеркально
Новый альбом Rammstein вышел после десятилетнего перерыва
Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки против США
Ученые: быстрая ходьба продлевает жизнь
В команде Зеленского прокомментировали официальный распад коалиции Рады
Глава МИД ФРГ: Россия останется в ПАСЕ
Счетная палата намерена улучшить качество еды в Госдуме и Кремле
В Японии потребовали отставки депутата за слова о «войне» с Россией за Курилы
Песков о санкциях США против СОБР «Терек»: принцип взаимности будет соблюдаться
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко