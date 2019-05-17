Ученые: быстрая ходьба продлевает жизнь

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-17T14:42:47+03:00

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Люди, которые предпочитают быструю ходьбу, живут дольше любителей неспешных прогулок. К такому выводу по результатам исследования пришли ученые из Великобритании.

Ученые проанализировали данные о здоровье пятисот тысяч человек, чей средний возраст составлял порядка 52 лет. Оказалось, что у любителей быстрой ходьбы продолжительность жизни составила 86,7 – 87,8 лет для женщин и 85,2 – 86,8 лет для мужчин. У медлительных же людей средняя продолжительность жизни оказалась значительно меньше, 72,4 и 64,8 лет соответственно.

Примечательно, что те, кто выбирал активный темп ходьбы жили дольше более медлительных ровесников, даже если страдали от избыточного веса или от ожирения. Кроме того, они страдали от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза реже, чем люди, которые передвигались в медленном темпе, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU