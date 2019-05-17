2019-05-17T15:04:29+03:00
Политика

Лавров о выходе Вашингтона из ДРСМД: Москва будет действовать зеркально

Глава российского МИД заявил, что Россия не будет размещать ракеты в тех регионах, где не появятся системы Соединенных Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров о выходе Вашингтона из ДРСМД: Москва будет действовать зеркальноЛавров о выходе Вашингтона из ДРСМД: Москва будет действовать зеркальноФото: REUTERS
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Москва будет действовать зеркально и не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся системы Соединенных Штатов. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с выходом Вашингтона из из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается последствий выхода США из ДРСМД, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию: мы будем действовать зеркально — сказал глава российского МИД - Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства».

Лавров отметил, что никто в Европе не хочет возвращения американских ракет. «Конечно же, никто не хочет в Европе повторения той истории, которая, собственно говоря, и послужила причиной подписания соответствующего договора», - добавил он.

Напомним, что 2 февраля Соединенные Штаты приостановили участие в ДРСМД. В ответ 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения условий договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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