2019-05-17T15:36:18+03:00
Происшествия

Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину

Атака должна была стать местью противникам исламской религии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный пока не признал винуЗадержанный пока не признал винуФото: REUTERS
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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории страны. Об этом сообщили в спецслужбах республики.

Известно, что операция по задержанию проводилась 9 мая. Мужчина является гражданином Польши по имени Миколай Б. (неофициально Мухаммед) и состоит в варшавском мусульманском сообществе. Ранее он проходил курс лечения от психического расстройства.

Спецслужбы считают, что мужчина планировал устроить террористический акт в общественном месте из мести противникам исламской религии. Теперь ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы. Сам поляк пока не признал свою вину, передает PAP.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще одного сторонника исламистов задержали в Москве. Георгий Гусейнов собирал средства на нужды запрещенной в России террористической группировки ИГ и переправлял их боевикам. Всего было перечислено не менее 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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