Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-17T15:50:10+03:00

Следствие установило цепочку от заказчика до исполнителя преступления, но подробности дела пока не разглашаются

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Несмотря на все полученные сведения в рамках дела об убийстве бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, говорить об окончательном раскрытии преступления пока преждевременно. Такое заявление сделал нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.

В эту пятницу, 17 мая, он принимает участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, которая проходит в подмосковном Домодедово.

"Можно говорить, что установлена полная цепочка от заказчика до организатора и исполнителя, выявлены все схемы реализации преступления, механизм провоза взрывчатки. О раскрытии говорить пока преждевременно", - сказал глава республики.

По его словам, среди заказчиков убийства есть высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран, но называть их фамилии пока не имеет смысла. Также была задержана одна из групп причастных к преступлению. Другие подробности Пушилин не стал разглашать в интересах следствия, передает ТАСС.

Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее следствие установило всю цепочку причастных к случившемуся лиц, а также схему перемещения элементов взрывных устройств и систему передачи инструкций исполнителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666744" frameborder="0"></iframe> Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU