Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно
Несмотря на все полученные сведения в рамках дела об убийстве бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, говорить об окончательном раскрытии преступления пока преждевременно. Такое заявление сделал нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.
В эту пятницу, 17 мая, он принимает участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, которая проходит в подмосковном Домодедово.
"Можно говорить, что установлена полная цепочка от заказчика до организатора и исполнителя, выявлены все схемы реализации преступления, механизм провоза взрывчатки. О раскрытии говорить пока преждевременно", - сказал глава республики.
По его словам, среди заказчиков убийства есть высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран, но называть их фамилии пока не имеет смысла. Также была задержана одна из групп причастных к преступлению. Другие подробности Пушилин не стал разглашать в интересах следствия, передает ТАСС.
Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее следствие установило всю цепочку причастных к случившемуся лиц, а также схему перемещения элементов взрывных устройств и систему передачи инструкций исполнителям.
Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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