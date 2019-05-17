2019-05-17T16:27:20+03:00
Политика

Меркель рассчитывает встретиться с Зеленским в скором времени

Конкретных договоренностей пока нет, однако канцлер ФРГ держит данную возможность в поле зрения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает в скором времени встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет. Такую информацию представитель правительства ФРГ Мартина Фитц озвучила в ходе брифинга в Берлине.

"О конкретной подготовке [к встрече] я не могу ничего сказать. Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи", - цитирует ее ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Меркель была в числе первых зарубежных лидеров, которые поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины. В своей телеграмме немецкий политик не только пообещала и дальше поддерживать Киев, но и выразила надежду на то, что в скором времени сможет принять нового главу государства в Берлине.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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