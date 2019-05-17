Следствие запросило продление ареста Абызова на два месяца
Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайства с требованием продлить на два месяца арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей на два месяца, то есть до 25 июля 2019 года, в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела», - заявила Царева
Напомним, что Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе средств за рубеж. 16 апреля Мосгорсуд признал законным заключение экс-министра под стражу и отказало его защите в ходатайстве об освобождении под залог в миллиард рублей.
Телефонный разговор с адвокатом экс-министра Абызова.Роман ГОЛОВАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU