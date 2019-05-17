Следствие запросило продление ареста Абызова на два месяца

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-17T17:17:44+03:00

Экс-министру и пяти его подельникам предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе средств за рубеж [видео]

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Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайства с требованием продлить на два месяца арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей на два месяца, то есть до 25 июля 2019 года, в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела», - заявила Царева

Напомним, что Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе средств за рубеж. 16 апреля Мосгорсуд признал законным заключение экс-министра под стражу и отказало его защите в ходатайстве об освобождении под залог в миллиард рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699614" frameborder="0"></iframe> Телефонный разговор с адвокатом экс-министра Абызова.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU