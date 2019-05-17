2019-05-17T17:38:10+03:00
Политика

Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР

Ранее СМИ обвинили Россию в подготовке кампании против оппозиционеров африканской республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На парламентских выборах в ЮАР победила правящая партияНа парламентских выборах в ЮАР победила правящая партияФото: REUTERS
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Посольство РФ в ЮАР раскритиковало и опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы хотела вмешаться в парламентские выборы в этой африканской стране.

Соответствующая информация появилась 8 мая на информационном портале Daily Maverick. Авторы статьи утверждали, что российские политтехнологи якобы планировали провести кампанию против лидеров оппозиции ЮАР, а также поднять рейтинг правящего "Африканского национального конгресса". При этом ссылались журналисты на документы неустановленного происхождения, а позже и вовсе заявили, что "план" почему-то так и не был приведен в действие.

"Ознакомившись с этой заметкой, мы с сожалением должны признать, что она является не чем иным, как очередной плохо замаскированной попыткой определенных СМИ и журналистов Южной Африки подзаработать во время предвыборной кампании и ажиотажа вокруг нее", - говорится в тексте опровержения.

Дипломаты еще раз указали на то, что никаких признаков вмешательства в избирательную кампанию зафиксировано не было, и этот факт признали даже сами оппозиционеры.

Сайт kp.ru писал о том, что на состоявшихся в ЮАР парламентских выборах победила правящая партия, набравшая 57,51% голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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