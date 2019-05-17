Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-17T17:59:12+03:00

Эксперт признал, что россияне опасаются летать после трагедии в аэропорту Шереметьево Фото: REUTERS

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Председатель общественного совета при Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России Сергей Груздь рассказал, какие фобии появились у россиян после трагедии в аэропорту Шереметьево. Из-за возгорания самолета Sukhoi Superjet – 100 компании «Аэрофлот», многие начинают опасаться летать на данных воздушных судах.

Чтобы побороть эти страхи предстоит реализовать комплекс мер: провести следствие, назвать виновных и причины трагедии и ответить на вопрос, как не допустить подобного в будущем. Это первостепенные задачи, которые называет эксперт.

- Нужно сделать так, чтобы россияне и иностранные граждане, прилетающие к нам, не боялись наших авиакомпаний. Обычно подобные происшествия не добавляют оптимизма туристической отрасли. Некоторые вовсе решат воздержаться от использования воздушного транспорта. Конечно, критичного отказала от перелетов не произойдет, но снижение числа пассажиров вполне возможно, - комментирует ФАН эксперт.

Специалист призывает следственные органы честно ответить на вопросы, какие именно есть проблемы в отрасли: подготовка летного состава, техническое состояние самолетов, трудности у аэродромных служб. Только это поможет избавить пассажиров от страха перелетов.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Борт Sukhoi Superjet 100 должен бы вылететь в Мурманск, но, по словам экипажа, в самолет попала молния. После этого командир запросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Из-за жесткой посадки вспыхнули двигатели, в огне погибли 41 человек.

СК рассматривает версию ошибки пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также причины могут быть в неисправности самолета или метеоусловиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707769" frameborder="0"></iframe> Переговоры диспетчеров с экипажем сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

ИСТОЧНИК KP.RU