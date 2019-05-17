2019-05-17T18:18:56+03:00
В мире

Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине

В Госдуме считают, что все ограничится насильственной продажей частот операторам связи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Петр Порошенко покинет свой пост уже на следующей неделеПетр Порошенко покинет свой пост уже на следующей неделеФото: REUTERS
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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о внедрении мобильной связи пятого поколения 5G на территории страны. Утверждение документа было приурочено ко Всемирному дню радиосвязи.

"Подписываю президентский указ, который чётко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и на Украине", - написал глава государства в своём микроблоге в Twitter.

В то же время, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал на то, что около 30% территории Украины ещё не покрыто интернетом 3G/4G, поэтому говорить о запуске 5G пока рано.

"Хотя учитывая, что он находится на своём посту буквально последние дни, Порошенко вполне может подписать указ о запуске экспедиции на Марс, пилотируемой украинскими космонавтами в 2021 году, — этот документ будет иметь такой же вес", - цитирует телеканал RT парламентария.

Белик считает, что весь процесс ограничится "насильственной продажей частот операторам" или громким пиаром и запуском новой вышки.

Сайт kp.ru писал о том, что мобильная сеть пятого поколения была впервые запущена в Южной Корее во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Максимальная скорость передачи составляет 25 Гб/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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