2019-05-17T18:36:48+03:00
В мире

Канцлер Австрии уверен в успешности "Северного потока-2"

По его мнению, проект станет важным источником энергии для Европейского союза
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Канцлер Австрии Себастьян Курц.Канцлер Австрии Себастьян Курц.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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17 мая прошла совместная конференция правительства Австрии и её нефтегазовой компании OMV. Во время своего выступления канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о положительном отношении страны к "Северному потоку-2".

- Как федеральный канцлер и как убежденный европеец, я лично считаю этот проект положительным. Равно как и германское правительство, а также многие другие страны в Европейском союзе. Я уверен, что мы сможем вместе реализовать этот проект, - приводит его слова ТАСС.

Курц также отметил, что Европейским странам важно иметь постоянный источник энергии, и чем больше таких источников будет, тем лучше. Таким образом, "Северный поток-2", который позволит осуществлять бесперебойные поставки газа в Европу, пойдет на пользу как России, так и Европе.

Напомним, "Северный поток-2" - это проект газопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, Польши, Белоруссии и некоторых других стран. Его строительство планируется завершить к концу 2020 года.

Этот проект был неоднозначно воспринят в ряде государств. Большинство стран Европейского союза, среди которых Германия, Австрия, Франция и Швейцария, восприняли его глубоко положительно. Однако у "Северного потока-2" оказалось и немало противников. Это страны Прибалтики, Украина, Польша, Дания и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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