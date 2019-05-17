2019-05-17T18:35:23+03:00
Общество

Сестра убитого Михаила Хачатуряна усомнилась, что его дочерей выпустят на свободу

Адвокаты девушек планируют обратиться с ходатайством о прекращении уголовного дела
Елена АКИМОВА
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Сестра убитого дочками Михаила Хачатуряна уверена, что следствие не прекратит уголовное делоСестра убитого дочками Михаила Хачатуряна уверена, что следствие не прекратит уголовное дело
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Сестра погибшего Михаила Хачатуряна, которого летом прошлого года убили дочери, уверена, что девушки не окажутся на свободе. Адвокаты сестер планируют обратиться к следствию с ходатайством о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, Наира уверена в обратном – девушки виноваты в убийстве. Пока следователи не уведомляли о подобных планах родственников погибшего.

- Это все неправильная информация. Мы являемся потерпевшей стороной и нам пока следственный комитет ни о чем не говорил, — рассказала сестра убитого.

Она уверена, что перед судом адвокаты нагнетают обстановку. Тем не менее, все обвинения, которые выдвигались ранее, остались недоказанными.

- Раньше вешали и продолжают сейчас вешать обвинения, искать какие-то страшные моменты жизни для того, чтобы уничтожить человека вообще полностью. Это попытки настроить общество, - комментирует женщина телеканалу «360».

Три сестры — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19 — летняя Крестина, убившие своего родного отца, вот уже несколько недель в центре внимания всей страны. И пока они находятся в СИЗО, в их уголовном деле все больше и больше шокирующих подробностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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