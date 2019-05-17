Сестра убитого Михаила Хачатуряна усомнилась, что его дочерей выпустят на свободу
Сестра погибшего Михаила Хачатуряна, которого летом прошлого года убили дочери, уверена, что девушки не окажутся на свободе. Адвокаты сестер планируют обратиться к следствию с ходатайством о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, Наира уверена в обратном – девушки виноваты в убийстве. Пока следователи не уведомляли о подобных планах родственников погибшего.
- Это все неправильная информация. Мы являемся потерпевшей стороной и нам пока следственный комитет ни о чем не говорил, — рассказала сестра убитого.
Она уверена, что перед судом адвокаты нагнетают обстановку. Тем не менее, все обвинения, которые выдвигались ранее, остались недоказанными.
- Раньше вешали и продолжают сейчас вешать обвинения, искать какие-то страшные моменты жизни для того, чтобы уничтожить человека вообще полностью. Это попытки настроить общество, - комментирует женщина телеканалу «360».
Три сестры — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19 — летняя Крестина, убившие своего родного отца, вот уже несколько недель в центре внимания всей страны. И пока они находятся в СИЗО, в их уголовном деле все больше и больше шокирующих подробностей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сестры Хачатурян могут стать фигурантами еще одного уголовного дела
Факт педофилии со стороны Михаила к собственным детям доказан следственными экспертизами. Мать девочек намерена возбудить дело против отца-насильника посмертно (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца»