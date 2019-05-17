Поспред Сирии при ООН призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обратился к международному сообществу с призывом прекратить поддержку террористов в Идлибе. Такое заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в арабской республике.
"Возникает один единственный действительно важный вопрос, который должен волновать всех - когда правительства некоторых собравшихся в этом зале государств прекратят поддерживать террористов?", - сказал Джаафари.
При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя поддержал своего коллегу и заявил, что Россия не будет считать боевиков неприкасаемыми, а также продолжит бороться с ними, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Джаафари рассказал о поставках оружия и материально-технических средств террористам под видом гуманитарной помощи из-за границы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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