2019-05-17T19:27:33+03:00
Политика

Поспред Сирии при ООН призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе

Россия также отказалась считать боевиков неприкасаемыми и пообещала продолжить борьбу с ними
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Башар Джаафари призвал прекратить поддержку террористов в ИдлибеБашар Джаафари призвал прекратить поддержку террористов в ИдлибеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обратился к международному сообществу с призывом прекратить поддержку террористов в Идлибе. Такое заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в арабской республике.

"Возникает один единственный действительно важный вопрос, который должен волновать всех - когда правительства некоторых собравшихся в этом зале государств прекратят поддерживать террористов?", - сказал Джаафари.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя поддержал своего коллегу и заявил, что Россия не будет считать боевиков неприкасаемыми, а также продолжит бороться с ними, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Джаафари рассказал о поставках оружия и материально-технических средств террористам под видом гуманитарной помощи из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Венесуэла обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях
США испытали две сверхмощные авиабомбы
Путин предложил рассмотреть практические испытания «Пересвета» и «Кинжала»
Кучма считает, что все проблемы Украины из-за "написанной" Москвой истории
«Побуду в тренде»: советник Порошенко оставил свой пост
Матвиенко: Москва готова вернуться к работе в ПАСЕ, но говорить о возвращении пока рано
Глава ЛНР: почти все жители республики хотят стать гражданами России
Канцлер Австрии уверен в успешности "Северного потока-2"
Сестра убитого Михаила Хачатуряна усомнилась, что его дочерей выпустят на свободу
Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене
МИД Украины: российская сторона не приглашена на инаугурацию Зеленского
Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине
Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства
Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины
Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet
Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки