Поспред Сирии при ООН призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе

СЕГОДНЯ 19:27 2019-05-17T19:27:33+03:00

Россия также отказалась считать боевиков неприкасаемыми и пообещала продолжить борьбу с ними

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Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обратился к международному сообществу с призывом прекратить поддержку террористов в Идлибе. Такое заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в арабской республике.

"Возникает один единственный действительно важный вопрос, который должен волновать всех - когда правительства некоторых собравшихся в этом зале государств прекратят поддерживать террористов?", - сказал Джаафари.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя поддержал своего коллегу и заявил, что Россия не будет считать боевиков неприкасаемыми, а также продолжит бороться с ними, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Джаафари рассказал о поставках оружия и материально-технических средств террористам под видом гуманитарной помощи из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU