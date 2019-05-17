2019-05-17T20:19:11+03:00
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошел пожар

Из здания было эвакуировано около 20 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгораниеВ резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгораниеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве произошел пожар. Из здания было эвакуировано около 20 человек. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

"В резиденции посла Великобритании в Москве, расположенной на Софийской набережной, произошло короткое замыкание. Из-за этого из учреждения были эвакуированы 20 человек", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Площадь возгорания составила 0,5 кв. м., его удалось оперативно потушить. Информации о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее пострадала также резиденция посла США в Греции Джеффри Пайетта. Расположенный в Афинах дом был закидан дымовыми шашками и пакетами с краской. Ответственность за случившееся взяла на себя анархистская группировка "Рубикон". Сам дипломат назвал нападение "детским вандализмом" и призвал наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Google предсказал, какое место займет Россия на «Евровидении-2019»
Словацкие СМИ посчитали, сколько пива выпили хоккеисты сборной РФ на ЧМ
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в домогательствах
Россия и Венесуэла обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях
Поспред Сирии при ООН призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе
США испытали две сверхмощные авиабомбы
Путин предложил рассмотреть практические испытания «Пересвета» и «Кинжала»
Кучма считает, что все проблемы Украины из-за "написанной" Москвой истории
«Побуду в тренде»: советник Порошенко оставил свой пост
Матвиенко: Москва готова вернуться к работе в ПАСЕ, но говорить о возвращении пока рано
Глава ЛНР: почти все жители республики хотят стать гражданами России
Канцлер Австрии уверен в успешности "Северного потока-2"
Сестра убитого Михаила Хачатуряна усомнилась, что его дочерей выпустят на свободу
Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене
МИД Украины: российская сторона не приглашена на инаугурацию Зеленского
Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине
Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства
Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины
Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet
Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки