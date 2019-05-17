В резиденции посла Великобритании в Москве произошел пожар

СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-17T20:19:11+03:00

Из здания было эвакуировано около 20 человек

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В резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве произошел пожар. Из здания было эвакуировано около 20 человек. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

"В резиденции посла Великобритании в Москве, расположенной на Софийской набережной, произошло короткое замыкание. Из-за этого из учреждения были эвакуированы 20 человек", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Площадь возгорания составила 0,5 кв. м., его удалось оперативно потушить. Информации о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее пострадала также резиденция посла США в Греции Джеффри Пайетта. Расположенный в Афинах дом был закидан дымовыми шашками и пакетами с краской. Ответственность за случившееся взяла на себя анархистская группировка "Рубикон". Сам дипломат назвал нападение "детским вандализмом" и призвал наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU