Словацкие СМИ посчитали, сколько пива выпили хоккеисты сборной РФ на ЧМ

СЕГОДНЯ 20:56 2019-05-17T20:56:25+03:00

Журналисты утверждают, что сразу после матча с Чехией россияне отправились в ресторан азиатской кухни

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Словацкие журналисты проследили за сборной России на чемпионате мира по хоккею и выяснили, что сразу после матча с Чехией, в которой наша команда выиграла со счетом 3:0, спортсмены отправились в ресторан.

Речь идет об одном из наиболее популярных заведений Братиславы, где готовят блюда азиатской кухни. Портал sport24.pluska.sk утверждает, что сначала россияне заказали суши, а потом выпили суммарно около 160 бокалов пива.

Напомним, что на настоящий момент наша сборная возглавляет турнирную таблицу группы В на чемпионате мира по хоккею с 12 очками "в копилке". Команда приняла участие в четырех матчах и в каждой из них одержала победу. Следующими соперниками россиян станут латвийцы и швейцарцы. Игры запланированы на 18 и 19 мая, соответственно.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее один из игроков российской сборной Никита Зайцев забил самый быстрый гол на ЧМ-2019. Шайба оказалась в воротах на 31-й секунде.

ИСТОЧНИК KP.RU