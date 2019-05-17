Эксперты считают, что глава Тульской области справляется с задачами, поставленными президентом

СЕГОДНЯ 21:24 2019-05-17T21:24:27+03:00

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Ровно 1200 дней назад Алексей Дюмин был назначен губернатором Тульской области. Эксперты обращают внимание, что за это время ему удалось запустить сразу несколько крупных инвестиционных проектов в регионе. По мнению главы федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, это позволяет Тульской области удерживаться в числе «середняков» при ограниченных ресурсах.

«Одним из достижений Алексея Дюмина на посту губернатора является то, что он поддержал и развил проекты, начатые до него, - цитирует эксперта «ФедералПресс». - Его преимуществом при назначении стал в том числе мандат на антикоррупционную зачистку в регионе и проведение других серьезных изменений».

По словам Сергея Старовойтова, о результатах работы Дюмина говорят социальные и инвестиционные проекты в Тульской области. В частности, рядом с Новомосковском продолжает развиваться особая экономическая зона (ОЭЗ) «Узловая», которая была запущена еще предшественником Дюмина. На днях глава региона лично проинспектировал завершение строительства первого в России автомобильного завода Haval, входящего в ОЭЗ.

Помимо этого, ко Дню города в Туле готовится реконструкция набережной. Проект предполагает открытие доступа к набережной реки Упы, очистку русла, обустройство тематических площадок и парка, а также создание музейного квартала и пешеходной зоны на улице Металлистов. Перед запуском масштабного проекта он прошел открытые общественные слушания.

Сергей Старовойтов также обращает внимание на прочные позиции Алексея Дюмина в рейтинге губернаторов, где он занимает прочные позиции в середине списков. В частности, речь идет о социсследованиях, показывающих, что запрос на обновление власти в Тульской области является одним из самых низких в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU