В Москве рабочий чудом не выпал из строительной люльки
В Москве рабочий чуть не выпал из строительной люльки, когда один из удерживающих конструкцию тросов внезапно оборвался.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 мая, на в районе Шоссе Энтузиастов. На кадрах с места происшествия видно, что рабочий находился в районе верхних этажей высотной новостройки, когда земля буквально ушла у него из-под ног. Удерживающий люльку трос оборвался, но, к счастью, мужчина сумел удержаться внутри.
В Москве рабочий чудом не выпал из строительной люльки.
Чтобы эвакуировать его в безопасное место, свидетелям происшествия пришлось отломить часть борта. После этого, по словам очевидцев ЧП, рабочего буквально втащили в одно из помещений через окно.
Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в начале года, но тогда мужчины все же выпали из люльки. Первый погиб на месте, второй был срочно доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU