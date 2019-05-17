СЕГОДНЯ 22:08 2019-05-17T22:08:50+03:00

Один из тросов конструкции оборвался, но мужчина сумел удержаться внутри [видео]

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В Москве рабочий чуть не выпал из строительной люльки, когда один из удерживающих конструкцию тросов внезапно оборвался.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 мая, на в районе Шоссе Энтузиастов. На кадрах с места происшествия видно, что рабочий находился в районе верхних этажей высотной новостройки, когда земля буквально ушла у него из-под ног. Удерживающий люльку трос оборвался, но, к счастью, мужчина сумел удержаться внутри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709512" frameborder="0"></iframe> В Москве рабочий чудом не выпал из строительной люльки.

Чтобы эвакуировать его в безопасное место, свидетелям происшествия пришлось отломить часть борта. После этого, по словам очевидцев ЧП, рабочего буквально втащили в одно из помещений через окно.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в начале года, но тогда мужчины все же выпали из люльки. Первый погиб на месте, второй был срочно доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU