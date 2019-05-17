В больнице остаются 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде
В результате крупного ДТП с фурой и маршруткой в Волгограде пострадали 15 человек. Такую уточненную информацию сообщила главврач городской больницы №7 Наталья Панина.
Напомним, что вечером в пятницу, 17 мая, КАМАЗ на полной скорости врезался в маршрутку, а та от удара отлетела в столб. По словам водителя грузовика, у него отказали тормоза.
Сайт kp.ru писал о том, что свидетели аварии начали оказывать помощь пострадавшим еще до приезда медиков. Среди получивших травмы волгоградцев оказался мужчина, сбитый машиной на тротуаре. Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.
"Трое в состоянии травматологического шока, одному будет произведена диагностическая лапароскопия с целью исключения внутреннего кровотечения, остальные пострадавшие либо в удовлетворительном, либо в средне-тяжелом состоянии", - цитирует РИА Новости Панину.
По ее словам, все пострадавшие остаются в больнице - выписывать людей в пятницу никто не собирается.
В Волгограде грузовик протаранил маршрутку, 13 пассажиров в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU