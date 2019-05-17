В больнице остаются 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде

СЕГОДНЯ 22:23 2019-05-17T22:23:28+03:00

Состояние четверых из них оценивается как тяжелое

Изменить размер текста: A A

В результате крупного ДТП с фурой и маршруткой в Волгограде пострадали 15 человек. Такую уточненную информацию сообщила главврач городской больницы №7 Наталья Панина.

Напомним, что вечером в пятницу, 17 мая, КАМАЗ на полной скорости врезался в маршрутку, а та от удара отлетела в столб. По словам водителя грузовика, у него отказали тормоза.

Сайт kp.ru писал о том, что свидетели аварии начали оказывать помощь пострадавшим еще до приезда медиков. Среди получивших травмы волгоградцев оказался мужчина, сбитый машиной на тротуаре. Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Трое в состоянии травматологического шока, одному будет произведена диагностическая лапароскопия с целью исключения внутреннего кровотечения, остальные пострадавшие либо в удовлетворительном, либо в средне-тяжелом состоянии", - цитирует РИА Новости Панину.

По ее словам, все пострадавшие остаются в больнице - выписывать людей в пятницу никто не собирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/709514" frameborder="0"></iframe> В Волгограде грузовик протаранил маршрутку, 13 пассажиров в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU