МАК завершил расшифровку черных ящиков самолета SSJ-100
Проводится анализ полученной информации
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человекФото: REUTERS
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Сотрудники научно-технического центра Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку данных, полученных с бортовых самописцев сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100. Об этом сообщил председатель Комиссии МАК, расследующей авиакатастрофу.
"Завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации", - говорится в сообщении на сайте комитета.
Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.
ИСТОЧНИК KP.RU