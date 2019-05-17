2019-05-17T22:47:08+03:00
Общество

МАК завершил расшифровку черных ящиков самолета SSJ-100

Проводится анализ полученной информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человекВ авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человекФото: REUTERS
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Сотрудники научно-технического центра Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку данных, полученных с бортовых самописцев сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100. Об этом сообщил председатель Комиссии МАК, расследующей авиакатастрофу.

"Завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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