2019-05-17T23:26:52+03:00
Общество

Систему персональных данных граждан России предлагают дополнить номерами телефонов и Е-мейлами

В Минкомсвязи полагают, что это поможет улучшить взаимодействие организаций с физлицами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Минкомсвязи России предлагают дополнить систему персональных и биометрических данных граждан номерами телефоновВ Минкомсвязи России предлагают дополнить систему персональных и биометрических данных граждан номерами телефоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Систему персональных и биометрических данных граждан России могут дополнить номерами телефонов и адресами электронной почты. С таким предложением выступили в министерстве связи и массовых коммуникаций, пояснив, что подобное дополнение поможет улучшить взаимодействие заинтересованных органов и организаций с физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе.

Минкомсвязи уже подготовило проект постановления правительства, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем говорится, что речь, в частности, идет именно о контактных данных граждан – абонентском номере телефона и адресе электронной почты.

При этом ведомство отмечает, что если его инициатива будет одобрена кабинетом министров и проект постановления принят правительством, дополнительных средств из федерального бюджета на изменения выделять не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных авиабомб
«Достойное отношение к националистам»: Захарова высказалась о новости, что Порошенко могут запретить выезжать с Украины
МАК завершил расшифровку черных ящиков самолета SSJ-100
США и Канада договорились отменить пошлины на алюминий и сталь
В больнице остаются 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Москве рабочий чудом не выпал из строительной люльки
В Подмосковье мошенники обманули 70-летнего видеооператора на 30 тысяч рублей
Инаугурацию Зеленского посетят лидеры пяти государств
Эксперты считают, что глава Тульской области справляется с задачами, поставленными президентом
Google предсказал, какое место займет Россия на «Евровидении-2019»
Словацкие СМИ посчитали, сколько пива выпили хоккеисты сборной РФ на ЧМ
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
В резиденции посла Великобритании в Москве произошел пожар