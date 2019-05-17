Систему персональных данных граждан России предлагают дополнить номерами телефонов и Е-мейлами

17 Май 23:26 2019-05-17T23:26:52+03:00

В Минкомсвязи полагают, что это поможет улучшить взаимодействие организаций с физлицами

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Систему персональных и биометрических данных граждан России могут дополнить номерами телефонов и адресами электронной почты. С таким предложением выступили в министерстве связи и массовых коммуникаций, пояснив, что подобное дополнение поможет улучшить взаимодействие заинтересованных органов и организаций с физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе.

Минкомсвязи уже подготовило проект постановления правительства, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем говорится, что речь, в частности, идет именно о контактных данных граждан – абонентском номере телефона и адресе электронной почты.

При этом ведомство отмечает, что если его инициатива будет одобрена кабинетом министров и проект постановления принят правительством, дополнительных средств из федерального бюджета на изменения выделять не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU