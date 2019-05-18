Миллионы американцев собираются прогулять работу из-за последней серии «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 00:57 2019-05-18T01:18:01+03:00

Более 10 миллионов американцев не придут на работу из-за выхода финальной серии «Игры престолов» Фото: кадр из фильма

Многие признались, что после просмотра долгожданного финала в понедельник могут опоздать и будут хуже работать

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Оказывается, из-за показа в воскресный вечер заключительной серии фантастической саги «Игра престолов» миллионы американцев собираются на следующий день опоздать на работу или и вовсе прогулять.

Как показало исследование Института трудовых ресурсов компании Kronos, около 27,2 миллиона граждан США намерены изменить свои планы на понедельник, 20 мая, только потому, что хотят посмотреть финал «Игры престолов» в прямом эфире. Причем 10,7 миллиона американских служащих признались, что вообще не пойдут на работу, почти три миллиона человек решили опоздать, еще 3,4 миллиона будут работать из дома, хоть обычно этого не делают.

Кроме того, 20,4 миллиона поклонников культового сериала честно сказали, что просмотр последнего сезона повлиял на их производительность труда, многие из них устраивали себе «выходной» ради очередной серии. А еще, по данным исследования, почти 36 миллионов сотрудников американских компаний и учреждений тратили рабочее время на обсуждение приключений полюбившихся героев.

К слову, как писал сайт kp.ru, в США «Игра престолов» настолько популярна, что американцы стали называть своих детей именами персонажей саги.

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Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU