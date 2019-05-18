2019-05-18T01:36:39+03:00
Политика

МИД России: Новые санкции США без ответа не останутся

Американским властям стоит задуматься, что их «конфронтационное поведение не принесет никакой пользы», подчеркнули в министерстве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
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Очередные санкции Соединенных Штатов в отношении граждан нашей страны не останутся без ответа, заявили в министерстве иностранных дел России.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечается, что «США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться».

«Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан»,- подчеркивается в пресс-релизе.

В МИД России добавили, что американским властям «стоит задуматься»: такое «конфронтационное поведение не принесет никакой пользы», оно «лишь ведет к повышению напряженности в мире».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 16 мая, американский Минфин в рамках так называемого «акта Магнитского» внес в санкционный список спецотряд «Терек» из Чечни и пятерых граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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